ТНВ рассказало об уроженках Татарстана, воевавших на фронтах Великой отечественной

Фото: скриншот видео tnv.ru

Из ТАССР на Великую отечественную войну отправили более двух тысяч девушек, более половина из них не вернулись. Тем не менее, некоторые из этих женщин живы до сих пор, рассказывают журналисты «Новостей Татарстана» телеканала ТНВ.

Так, Муршида Бадигова сегодня отметила уже 95-й день рождения. На войну она ушла в 18 лет радисткой, в 1943 году. В составе 2-го Белорусского фронта она участвовала в операциях по освобождению Кенигсберга и Польши.

Уроженка Татарстана Магуба Сыртланова служила в составе легендарного женском авиационном полку ночных бомбардировщиков, прозванных немцами «Ночные ведьмы». На ее счету 780 боевых вылетов, она сбросила на врага 190 тонн бомб. Она является единственной женщиной — Героем Советского Союза из ТАССР.

В 21 год военным врачом на фронт ушла служить Татьяна Емелина Сейчас ей 99 лет, и она считается легендой военной медицины.