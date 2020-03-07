Казанский департамент продовольствия закупит чая почти на 5 млн рублей

АО «Департамент продовольствия и социального питания» (принадлежит мэрии Казани и занимается обеспечением питания в школах и учреждениях здравоохранения города) собирается купить чая на 4,7 млн рублей.

О редукционе объявили 4 марта, заявки принимаются до 12-го числа, а итоги подведут 17-го.

10 тысяч упаковок черного крупнолистового байхового чая должны быть по 100 граммов, каждая — стоимостью в 37 рублей. Еще 50 тысяч штук такого же чая должно быть в упаковках по 250 граммов. Каждая упаковка будет стоить 87 рублей. Поставки должны осуществляться до 31 января 2021 года по заявкам заказчика.