Минстрой Татарстана будет участвовать в реализации шести нацпроектов

Фото: Ринат Назметдинов

Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана в 2020 году поучаствует в шести национальных проектах: «Демография», «Жилье и городская среда», «Экология», «Образование», «Здравоохранение» и «Культура». Об этом сообщил глава ведомства Фарит Ханифов



Общий объем финансирования составит более 13 млрд рублей. Работы будут проведены на 25 объектах. Больше всего денег выделено на нацпроект «Демография»: запланировано работы на 28 объектах на сумму 5 млрд 158 млн рублей. Чуть меньше, 4 млрд 452 млн рублей, выделено нацпроекту «Жилье и городская среда». Меньше всего будет потрачено на нацпроект «Культура», здесь запланированы работы по шести объектам на сумму 85 млн рублей.



Ранее Минстрой Татарстана отчитался о выполнении плана по вводу жилья.