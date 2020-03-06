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Промышленность

На КАМАЗе 12 сотрудников и их семьи отправили на карантин

17:10, 06.03.2020
На КАМАЗе 12 сотрудников и их семьи отправили на карантин
Фото: realnoevremya.ru Сергей Афанасьев

На КАМАЗе 12 сотрудников вместе с семьями попали в карантин.

Они вернулись из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу.

«Эти работники пробудут на карантине 14 дней согласно предписанию Роспотребнадзора. У них взяты и отправлены в специальную лабораторию на исследование пробы биоматериала. Окончательное заключение о наличии или отсутствии опасной инфекции делается после получения результата анализов. При отрицательном — через 10 дней проводится повторный забор биоматериала», — сообщил заместитель гендиректора по управлению персоналом и оргразвитию Александр Ушенин.

Уточняется, что на предприятии нет подтвержденных случаев заражения коронавирусом, пишут «Вести КАМАЗа».

Ранее ПАО «КАМАЗ» предупредило о возможных ограничениях, связанных с распространением коронавируса. В случае возможного невыхода на работу руководство окажет сотрудникам материальную поддержку.

ПромышленностьМашиностроениеОбществоМедицина Татарстан
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