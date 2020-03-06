В Казани возбуждено уголовное дело после падения рабочих со строительной люльки

Фото: МЧС по РТ

В Казани возбуждено уголовное дело после падения рабочих со строительной люльки.

По предварительным данным, подъемник сорвался из-за обрыва троса. Ведется расследование, пишет «Татар-информ» со ссылкой на старшего помощника руководителя СУ СК РФ по РТ Андрея Шептицкого.

Уголовное дело возбуждено о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.

Напомним, вчера двое мужчин погибли, еще двое пострадали при срыве строительной люльки на стройке многоквартирного дома. Позже СМИ сообщили, что в больнице умер третий пострадавший. Состояние еще двоих госпитализированных оценивается как средней степени тяжести.



Очевидцы трагедии опубликовали произошедшее в Сети.