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В Казани возбуждено уголовное дело после падения рабочих со строительной люльки

14:33, 06.03.2020
В Казани возбуждено уголовное дело после падения рабочих со строительной люльки
Фото: МЧС по РТ

В Казани возбуждено уголовное дело после падения рабочих со строительной люльки.

По предварительным данным, подъемник сорвался из-за обрыва троса. Ведется расследование, пишет «Татар-информ» со ссылкой на старшего помощника руководителя СУ СК РФ по РТ Андрея Шептицкого.

Уголовное дело возбуждено о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.

Напомним, вчера двое мужчин погибли, еще двое пострадали при срыве строительной люльки на стройке многоквартирного дома. Позже СМИ сообщили, что в больнице умер третий пострадавший. Состояние еще двоих госпитализированных оценивается как средней степени тяжести.

Очевидцы трагедии опубликовали произошедшее в Сети.

ПроисшествияОбщество Татарстан
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