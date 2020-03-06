Третий пострадавший после падения люльки в Казани умер в больнице

Фото: МЧС по РТ

Стало известно об увеличении жертв в результате падения строительной люльки. В больнице скончался третий пострадавший.

Состояние еще двоих госпитализированных оценивается как средней степени тяжести.

«Трое пострадавших [были] доставлены в ГКБ №7, один из которых впоследствии скончался в приемном покое. Двое в состоянии средней степени тяжести госпитализированы», — цитирует ТАСС пресс-службу Минздрава РТ.

Ранее сообщалось о двоих погибших в результате ЧП. Люлька с пятью рабочими сорвалась с высоты строящегося десятиэтажного дома на улице Ершова.

