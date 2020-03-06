В Казани двое мужчин погибли на стройке, сорвавшись с высоты

Фото: МЧС по РТ

В Казани двое мужчин погибли, еще двое пострадали при срыве строительной люльки на стройке многоквартирного дома.

Сообщение о случившемся поступило в экстренные службы 5 марта, в шесть часов вечера.

Выяснилось, что в строительной люльке находились пятеро мужчин. В результате падения с высоты, она зависла между 5-м и 6-м этажами. Находившиеся в люльке люди не удержались в ней.

В результате ЧП два человека погибли на месте, еще два человека пострадали. Также один мужчина успел ухватиться за трос, проникнуть в окно пятого этажа и спуститься самостоятельно.

Спасатели оказали помощь двум пострадавшим, уложили их на носилки, транспортировали из опасной зоны (сохранялась опасность дальнейшего падения люльки) и передали медикам. Мужчина, которому удалось спастись самостоятельно, также обратился к врачам с жалобой на травму руки, сообщили в пресс-службе МЧС по РТ.