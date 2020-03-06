Татарстан оказался на втором месте по числу полуфиналистов конкурса «Мастера гостеприимства»

Фото: пресс-служба конкурса

Сегодня в Самаре открылся региональный полуфинал конкурса «Мастера гостеприимства» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». Наибольшее число участников этого этапа прибыли из Самарской области, Татарстана и Нижегородской области

В полуфинале участвуют 99 конкурсантов из 19 регионов России, показавшие лучшие результаты на этапе дистанционного тестирования и представившие свои проекты, связанные с индустрией туризма.

Из этого числа 24 конкурсанта прибыли из Самарской области, по 14 — из Республики Татарстан и Нижегородской области, 8 — из Пензенской области, по 6 — из Республики Удмуртия и Оренбургской области, по 4 — из Волгоградской, Кировской и Саратовской областей, трое — из Республики Марий Эл, по 2 — из Пермского края, Санкт-Петербурга и Ульяновской области, а также по одному полуфиналисту из Астраханской, Воронежской, Свердловской и Челябинской областей, Республики Коми и Республики Чувашия.