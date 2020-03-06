Новости общества

14:56 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Рустам Минниханов признался, что не любил ходить в школу

13:43, 06.03.2020
Рустам Минниханов признался, что не любил ходить в школу
Фото: пресс-служба президента РТ

Рустам Минниханов на встрече с журналистами рассказал о своей нелюбви к школе. На вопрос журналистки о любимом предмете в школе он искренне ответил, что ребенком не очень любил ходить в школу.

«Честно? Не любил ходить в школу. Но любимые предметы были — математика, физика, история, география», — ответил президент РТ.

Ранее Рустам Минниханов накормил мэра Казани школьным обедом.

Общество Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров