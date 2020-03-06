Рустам Минниханов признался, что не любил ходить в школу
Рустам Минниханов на встрече с журналистами рассказал о своей нелюбви к школе. На вопрос журналистки о любимом предмете в школе он искренне ответил, что ребенком не очень любил ходить в школу.
«Честно? Не любил ходить в школу. Но любимые предметы были — математика, физика, история, география», — ответил президент РТ.
Ранее Рустам Минниханов накормил мэра Казани школьным обедом.Общество Татарстан
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