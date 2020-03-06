Рустам Минниханов накормил мэра Казани школьным обедом

Сегодня президент республики посетил казанский лицей №186, где ознакомился с работой школьной столовой по обеспечению детей горячим питанием. Рустама Минниханова сопровождал мэр Казани Ильсур Метшин и профильные чиновники.

Директор департамента продовольствия и социального питания Казани рассказала, как сегодня организовано горячее питание для детей, в частности учеников начальной школы. Рустаму Минниханову были презентованы пять наборов на каждый день.

Затем президент и мэр на линии раздачи продегустировали горячее питание для школьников. Причем сделали это из одной тарелки — Рустама Минниханова, по поручению которого чиновникам от образования в Казани во главе с мэром поручено обеспечить личный контроль качества питания школьников.

Напомним, 1 марта президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о бесплатном питании школьников младших классов. Согласно документу, переход на систему бесплатного горячего питания должен происходит поэтапно с 1 сентября 2020 года по 1 сентября 2023 года. Решением президента республики в Татарстане на бесплатные горячие обеды для детей с 1 по 4 класс перейдут на первом этапе — с 1 сентября 2020 года.

В Республике Татарстан сегодня работает 1402 общеобразовательные организации. В них обучается 433 599 человек. Средняя стоимость питания по Республике Татарстан составляет 51,1 рубля. В городе — 61,40 рубля (завтрак — 24,90 рубля, обед — 36,50 рубля). В сельской местности — 40,80 рубля (завтрак — 17,7 рубля, обед — 23,1 рубля).

Минниханов вновь обратил особое внимание на важность не просто обеспечить детей бесплатным горячим питанием, а приложить все усилия для того, чтобы оно было качественным и полезным. В этой части президент отметил важность не только периодических визитов чиновников, но и общественного контроля со стороны родителей. Необходима тщательная работа по системе закупок, чтобы не допустить попадания на стол детям фальсификата, плохого продукта, а также необходимо воспитание в детях культуры здорового питания, подчеркнул Минниханов.