Минниханов оценил питание школьников в казанском лицее

С 1 сентября Татарстан перейдет на бесплатное питание для школьников. Рустам Минниханов сегодня оценил организацию школьного питания в лицее №186. Он также лично отведал еду.

Президент РТ остался доволен питанием, сообщает корреспондент «Реального времени». Также Минниханов поручил создать условия для фермеров по их участию в госзакупках для школ.



Как организовано школьное питание в Татарстане — читайте в материале «Реального времени».