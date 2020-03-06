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Минниханов оценил питание школьников в казанском лицее

12:51, 06.03.2020
Минниханов оценил питание школьников в казанском лицее

С 1 сентября Татарстан перейдет на бесплатное питание для школьников. Рустам Минниханов сегодня оценил организацию школьного питания в лицее №186. Он также лично отведал еду.

Президент РТ остался доволен питанием, сообщает корреспондент «Реального времени». Также Минниханов поручил создать условия для фермеров по их участию в госзакупках для школ.

Как организовано школьное питание в Татарстане — читайте в материале «Реального времени».

Общество Татарстан
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