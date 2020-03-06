Татарстанец Ардашев завоевал две медали на молодежном чемпионате мира по лыжным гонкам

Татарстанский представитель в сборной России по лыжным гонкам Сергей Ардашев стал обладателем двух медалей на проходящем в Германии молодежном чемпионате мира.

Накануне в соревнованиях среди спортсменов в возрасте до 23 лет татарстанец завоевал серебряную медаль в масс-старте на 30 км свободным стилем. Он уступил лишь норвежцу Харальду Амундсену (+1:12.42.0), а в борьбе за второе место опередил другого представителя Норвегии Ховарда Мосебю (+40,5).

Ранее 21-летний Ардашев победил в индивидуальной гонке на 15 км классическим стилем, оставив Амундсена позади на более чем 1 минуту.

Несмотря на выступления за сборную Татарстана, Ардашев является уроженцем Удмуртии.