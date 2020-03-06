Иван Дорн принял участие в фотосессии в наряде от дизайнера из Челнов

Фото: wikipedia.org Mary Mitso

Певец Иван Дорн поучаствовал в фотосессии для журнала в наряде от дизайнера из Набережных Челнов Никиты Калмыкова.

На Дорне была рубашка из прозрачного натурального шелка с жемчужными пуговицами и рукавами из винтажных кружев ришелье, а также брюки из тех же материалов. Одежда из коллекции весна-лето 2020 личного бренда дизайнера.

«С журналом мы сотрудничаем достаточно давно, в одной из съёмок я лично принимал участие, в данном случае кавер-стори, что особенно приятно. С Иваном лично не знаком, но стилистически и идейно он как артист мне нравится!», - рассказал «Татар-информ» Калмыков.

Отмечается, что наряд на певце стоит около 50 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что дизайнера из Набережных Челнов Марину Каримову пригласил на рождественский ужин в Париже дом моды Пьера Кардена.

