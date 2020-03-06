Эксперт рассказал о непредсказуемости коронавируса нового типа

Член Академии инженерных наук Китая, ректор Тяньцзиньского университета традиционной китайской медицины Чжан Боли заявил, что новый тип коронавируса хитрее и непредсказуемее вируса, вызвавшего в 2002 году атипичную пневмонию (SARS).

«Если сравнивать с SARS, то новый коронавирус более «хитрый», более «изменчивый» и более «непредсказуемый», — заявил Чжан Боли в интервью изданию «Жэньминь жибао».

Он рассказал, что в самом начале казалось, что болезнь протекает не очень тяжело, однако в один момент все резко изменилось. В сравнении с другим коронавирусом, новый передается легче. Число заболевших, как и погибших, выше, чем при эпидемии атипичной пневмонии.

При этом, отметил эксперт, у вылечившихся вновь может быть выявлен положительный результат. Также он подчеркнул, что лечить тяжелобольных также сложнее, чем при SARS, передает «РИА Новости».

Число жертв нового коронавируса превысило общее число погибших за всю эпидемию атипичной пневмонии (SARS) 2002—2003 годов. По данным ВОЗ, общее число жертв SARS за все время эпидемии составило 774 человека почти в 30 странах.

Кроме того, стоит отметить, что число случаев заражения при SARS — всего лишь 8 096, для сравнения: зараженных новым коронавирусом в Китае превысило 80 тыс. человек, еще 12,5 тысячи инфицированы за пределами КНР.