Сегодня в Татарстане ожидается сильный ветер и до +4 градусов

В пятницу, 6 марта, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Днем без существенных осадков. На дорогах гололедица.



Ветер юго-восточный, южный умеренный, утром и днем местами сильный порывами до 15—20 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Максимальная температура дне составит от -1°С до +4°С. В Казани воздух прогреется от +2°С до +4°С. В Набережных Челнах столбик термометра покажет от -1°С до +2°С.

