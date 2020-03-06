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Сегодня в Татарстане ожидается сильный ветер и до +4 градусов

06:34, 06.03.2020
Сегодня в Татарстане ожидается сильный ветер и до +4 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В пятницу, 6 марта, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Днем без существенных осадков. На дорогах гололедица.

Ветер юго-восточный, южный умеренный, утром и днем местами сильный порывами до 15—20 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Максимальная температура дне составит от -1°С до +4°С. В Казани воздух прогреется от +2°С до +4°С. В Набережных Челнах столбик термометра покажет от -1°С до +2°С.

Общество Татарстан
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