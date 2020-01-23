Глава ВТБ рассказал о закрытом указе Путина по долгам оборонных предприятий

Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что вопрос с долгами оборонных предприятии решен.

Меры поддержки предусматривают активное участие бюджета и льготную реструктуризацию кредитов со стороны ведущих российских банков, отметил он.

«Все решено. В конце прошлого года было совещание президента со всеми заинтересованными участниками. Принят указ президента, правда, он носит закрытый характер», — заявил Костин в интервью телеканалу «Россия 24».

Он уточнил, что программа уже реализуется.

Как сообщил «Ведомостям» источник, близкий к администрации президента, указ был подписан Путиным в первой половине января. Согласно ему, предполагается, что примерно 450 млрд рублей будет списано, а по оставшимся долгам правительство будет субсидировать процентную ставку, чтобы предприятие могло погасить основное тело долга в течение 10—15 лет.

Напомним, в июле прошлого года вице-премьер Юрий Борисов призвал снизить долговую нагрузку предприятий оборонно-промышленного комплекса, кредитный портфель которых превышает 2 трлн рублей.

Тогда Борисов обратил внимание на то, что промышленные предприятия «живут впроголодь», обслуживая финансовые институты и уже не в состоянии выплатить кредиты. Вице-премьер предложил списать предприятиям ОПК 600—700 млрд рублей долгов. В декабре он заявлял, что «объем «токсичных» долгов, по подсчету Минпромторга, — около 750 млрд рублей»