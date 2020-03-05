В Татарстане на выдачу маткапитала планируется потратить 13 млрд рублей

В 2020 году на выдачу материнского капитала в Татарстане заложено около 13 млрд рублей. Это на 4 млрд больше, чем в 2019-м.

«По оперативным данным, мы планируем, что в 2020 году в Татарстане родятся 40 тыс. детей, на которых мы выделим сертификаты. Планируется затратить около 13 млрд рублей из федерального бюджета», — рассказала на пресс-конференции в агентстве «Татар-информ» начальник отдела социальных выплат отделения ПФР по РТ Гюльсина Сабирова.

Ранее сообщалось, что все многофункциональные центры республики уже начали прием заявлений на получение маткапитала за первенца.

Напомним, что президент России Владимир Путин поручил изменить систему выплат маткапитала и начать выдавать деньги уже за первого ребенка. Таким образом планируется усилить действие национального проекта «Демография», одной из приоритетных целей которого является увеличение рождаемости. Закон о расширении программы глава государства подписал 1 марта.