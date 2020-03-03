Все МФЦ Татарстана начали прием заявлений на получение маткапитала за первенца

Заявление на получение маткапитала на первенца теперь можно подать через ближайший многофункциональный центр — офис «Мои документы». Обратиться можно в любой — независимо от адреса, по которому зарегистрирован получатель, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе ГБУ «МФЦ».



В соответствии с законом, подписанным президентом России 1 марта, материнский капитал выплачивается теперь даже на первого ребенка в семье — с единственным условием: дата рождения или усыновления ребенка должна быть не ранее 1 января 2020 года.

Прием заявлений осуществляют все 59 офисов, работающих на территории Татарстана. Срок оказания услуги — 15 дней, но в некоторых случаях он может быть продлен до месяца, предупреждают в МФЦ. Материнский капитал на первенца составляет 466 617 рублей. При рождении в этой семье второго ребенка родитель получает еще 150 тыс. рублей, так что общая сумма маткапитала составит 616 617 рублей. Если первый ребенок рожден до 1 января 2020 года, то на второго ребенка такой семье будет выплачена повышенная сумма — 616 617 рублей.

С 15 апреля 2020 года для получения сертификата не обязательно подавать заявление: законом предусмотрен новый способ получения государственного сертификата на маткапитал в проактивном режиме. Региональное Отделение Пенсионного фонда получит данные о родившихся детях и вынесет решение о праве на получение маткапитала, а затем направит родителю уведомление об оформлении сертификата. Однако матери будут по-прежнему вправе и самостоятельно обратиться за сертификатом.

Сроки принятия решений о выдаче государственного сертификата сокращены с 15 до 5 рабочих дней, сроки рассмотрения заявления на получение маткапитала уменьшены с 30 до 10 рабочих дней. Однако эти сроки могут быть продлены, если Пенсионному фонду потребуется уточнить сведения. Эти нормы закона вступают в силу с 1 января 2021 года.