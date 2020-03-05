В Казани задержан экс-полицейский по подозрению в распространении наркотиков

Фото: "Реальное время"

В Казани оперативники ОРЧ собственной безопасности и УНК МВД по РТ задержали по подозрению в распространении наркотиков трех жителей Елабужского района, в числе которых оказался сотрудник полиции.

Задержанный работал инспектором по исполнению административного законодательства.

Как сообщает МВД РТ, после задержания полицейский уволен за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов. К строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены и его непосредственные руководители. Проводится служебная проверка для установления всех обстоятельств и причин произошедшего.

Ранее в Татарстане по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней был объявлен в розыск бывший сотрудник Лениногорского ОВД лейтенант Радик Бадретдинов.

