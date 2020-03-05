В Альметьевске женщина-инвалид чуть не погибла в пожаре

Фото: ГУ МЧС России по РТ (архив)

Вчера вечером в Альметьевске при пожаре в жилом доме едва не погибла женщина-инвалид. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Сообщается, что огонь разгорелся в квартире на восьмом этаже на улице Тельмана. В десять вечера на единый номер вызова экстренных служб поступило сообщение о пожаре. Соседи, встретившие подразделения у подъезда, рассказали, что в квартире может находиться 60-летняя женщина — инвалид первой группы.

Вскрыв дверь, пожарные обнаружили хозяйку квартиры без сознания на полу между тумбочкой и кроватью. Надев на нее маску спасаемого, ее вывели на улицу и передали медикам скорой помощи. С ожогом дыхательных путей ее доставили в реанимационное отделение Альметьевской ЦРБ.

Площадь пожара составиа 8 кв. метров. Предварительно, женщина неосторожно обращалась с огнем.

