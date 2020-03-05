УНИКС в Кубке Европы разгромно уступил французскому «Монако»

УНИКС в заключительном матче группового этапа Кубка Европы по баскетболу разгромно уступил французскому «Монако» (60:85).

После стартовой активности со стороны казанцев хозяева паркета на протяжении 5 минут не давали гостям забросить мяч в свою корзину. Благодаря рывку 21:5 французы завершили первую четверть с убедительным преимуществом — 27:11. К середине матча отрыв хозяев еще увеличился, превратив вторую половину встречи в бессмысленный отрезок игры.

Перерыв также не пошел на пользу казанцам. Во второй половине игры УНИКС набрал еще меньше очков и заслуженно проиграл с разгромным счетом.

Победа над казанцами позволила «Монако» занять первое место в группе. УНИКС остался на второй строчке таблицы. Теперь команда Прифтиса сыграет в четвертьфинале против сербского «Партизана».

«Монако» (Франция) — УНИКС (Россия) — 85:60 (27:11, 17:15, 25:9, 16:25).