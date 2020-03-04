В «Салават Купере» заселили 255-квартирный дом
В казанском ЖК «Салават Купере» заселили очередной соципотечный дом на 255 квартир, передают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
Дом строился в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».
Квартиру в этом доме получила по федеральному гранту молодой специалист РКБ, приехавшая из Ульяновска, Рушана Рафикова и ветеран Великой Отечественной войны, полковник в отставке Александр Иванов.
«Мы учли все замечания. В этом доме использована ветрозащита, двойное утепление стен, что приведет к экономии теплопотерь», — рассказал руководитель Казанского представительства Госжилфонда при президенте РТ Алексей Губайдуллин.
До конца года в микрорайоне сдадут еще восемь домов. Попутно строятся культурный центр, три детских сада и школа.ОбществоИнфраструктура Татарстан
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