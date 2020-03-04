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В «Салават Купере» заселили 255-квартирный дом

22:56, 04.03.2020 Сюжет:  Нацпроекты в Татарстане

В казанском ЖК «Салават Купере» заселили очередной соципотечный дом на 255 квартир, передают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Дом строился в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Квартиру в этом доме получила по федеральному гранту молодой специалист РКБ, приехавшая из Ульяновска, Рушана Рафикова и ветеран Великой Отечественной войны, полковник в отставке Александр Иванов.

«Мы учли все замечания. В этом доме использована ветрозащита, двойное утепление стен, что приведет к экономии теплопотерь», — рассказал руководитель Казанского представительства Госжилфонда при президенте РТ Алексей Губайдуллин.

До конца года в микрорайоне сдадут еще восемь домов. Попутно строятся культурный центр, три детских сада и школа.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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