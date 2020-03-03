Эксперт назвал золото надежным способом вложения на фоне коронавируса

Позиция золота в качестве надежного средства вложения и сохранения средств не изменится из-за вспышки нового коронавируса.

«Многое в нынешней окружающей обстановке остается неясным за исключением одного — золота. Оно, в отличие от людей и экономики, обладает иммунитетом к вирусу», — заявил главный специалист в области сырьевых товаров американского инвестиционного банка Goldman Sachs Джефф Карри.

По его словам, драгоценный металл является валютой, предназначенной на крайний случай. Золото, в отличие от денежных ассигнаций, не является средством передачи вируса.

«Как результат, золото превзошло такие надежные средства вложения, как японская йена и швейцарский франк. Мы считаем, что этот тренд будет сохраняться так же долго, как и неопределенность вокруг всех последствий COVID-19», - передает слова Карри телеканал CNBC.

Ранее президент России Владимир Путин на совещании о влиянии эпидемии коронавируса на экономику заявил, что показатели глобальных рынков за эту неделю ухудшились до показателей кризиса 2008 года.

