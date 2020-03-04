Игрока «Рубина» Тарасова проверили на коронавирус по прилету из Италии

Полузащитника «Рубина» Дмитрия Тарасова проверили на коронавирус по прилету в Москву после сделанной операции в Италии. Об этом игрок написал в своем «Инстаграме».

«Прилетел после операции, в Москве врачи меня сразу «приняли». Еще в самолете прошел специальный человек с тепловизором, а потом уже в зале прилета еще раз все измерили и попросили заполнить анкету.

При этом ни у одного человека с нашего рейса ничего не нашли! Хотя и летели мы из Италии, где на севере ввели карантин.

Интересно, что дома жена рассказала про кучу фейковых сообщений про якобы зараженных в Москве. Любят у нас, конечно, паниковать и драматизировать.

Говорю как очевидец событий — все в порядке, на границе четко проверяют, и я спросил у сопровождающего меня сотрудника, были ли случаи в Шереметьево, на что получил ответ — ни одного! Поэтому не верьте левым слухам!» — написал Тарасов в «Инстаграме».