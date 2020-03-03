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Вход на матч с «Рубином» для болельщиков «Крыльев» будет бесплатным

18:48, 03.03.2020
Вход на матч с «Рубином» для болельщиков «Крыльев» будет бесплатным
Фото: kc-camapa.ru

«Крылья Советов» оплатят все билеты на гостевую трибуну казанского стадиона «Центральный» в матче 21-го тура против «Рубина», информирует официальный сайт самарского клуба.

Таким образом, вход для самарских болельщиков на игру в Казани будет бесплатным.

«Крыльям» нужна ваша поддержка в принципиальном противостоянии с «Рубином». Ждем вас на Центральном!» — говорится в сообщении самарского клуба.

Напомним, в предыдущем туре РПЛ «Крылья Советов» сыграли вничью с «Оренбургом» (1:1), «Рубин» поделил очки с «Тамбовом».

СпортФутбол Татарстан
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