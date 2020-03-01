«Рубин» сыграл вничью с «Тамбовом» в первом матче под руководством Слуцкого

«Рубин» в гостевом матче Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграл вничью с «Тамбовом» (0:0).

Первый тайм прошел в равной борьбе. Казанцы долго владели мячом, на что хозяева поля отвечали острыми контратаками. После перерыва рисунок встречи не изменился, но ни одна из команд в итоге не смогла распечатать ворота соперника.

Эта встреча стала дебютной для казанской команды под руководством нового главного тренера Леонида Слуцкого.

«Тамбов» — «Рубин» (Казань) — 0:0 (0:0).