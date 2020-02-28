«Крылья Советов» сыграли вничью с «Оренбургом»

«Крылья Советов» в первом матче весенней части чемпионата РПЛ сыграл вничью с «Оренбургом» (1:1).

На 23-й минуте встречи самарцы остались в меньшинстве, за фол в штрафной площади красную карточку заработал Мияйлович. Гости пробили пенальти, но вратарей «Крыльев» Фролов справился с ударом. В конце первого тайма хозяева поля открыли счет. После подачи с фланга Радоньич классно поборолся с вратарем, а Попович добил отскочивший мяч в сетку.

Сразу после перерыва рисунок игры не изменился. «Оренбург» пытался сравнять счет, на что самарцы отвечали острыми контратаками. В одной из них Радоньич мог удвоить преимущество хозяев, но не сумел переиграть голкипера. Концовка встречи осталась за гостями. Оренбуржцы устроили финальный навал и в одном из эпизодов Алвес переправил мяч в дальний угол ворот.

«Крылья Советов» (Самара) — «Оренбург» — 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 — 41, Попович (Радоньич), 1:1 - 88, Рикарду Алвес.