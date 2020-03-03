Губерниев не полетел в Чехию на этап Кубка мира по биатлону из-за коронавируса

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев заявил, что не полетел в Чехию на этап Кубка мира по биатлону из-за эпидемии коронавируса.

«Внимание! В связи со вспышкой коронавируса в Чехии творческая бригада программы «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» в Нове-Место не летит!

Трансляции Кубка мира будут в полном объеме, работаем из Москвы! Уверен, что старты без зрителей и телевизионных журналистов из России помогут нашей сборной все преодолеть и бороться за золото в каждой гонке!» — написал Губерниев в своем «Инстаграме».

Ранее организаторы турнира в Нове-Место приняли решение провести этап Кубка мира в закрытом от болельщиков режиме.