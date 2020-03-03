Глава администрации района в РБ взял под личный контроль расследование причин пожара местного блогера

Фото: администрация Чекмагушевского района РБ

Глава администрации Чекмагушевского района Реканс Ямалеев взял под личный контроль расследование причин возгорания автомобиля местного общественника.

Причины случившегося не определены до сих пор.

«На данный момент этим делом занимается дознаватель Дюртюлинского МОНД и ПР по Чекмагушевскому району, и только после сделанного заключения можно будет с ясностью установить причину возгорания. Я буду контролировать данную ситуацию и приложу все усилия для того, чтобы правоохранительные органы дали объективную оценку ситуации и привлекли виновных к ответственности», — ответил Реканс Ямалеев «Реальному времени».

Напомним, что сегодня ночью в Башкирии сгорел автомобиль Руслана Нуртдинова — местного блогера, активно выступавшего против разработки башкирских гор-шиханов и критиковавшего местные власти.

