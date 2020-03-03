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Слуцкий поддержал проведение матча за Суперкубок УЕФА в Казани

12:19, 03.03.2020
Слуцкий поддержал проведение матча за Суперкубок УЕФА в Казани
Фото: rubin-kazan.ru

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал победу заявки Казани на проведение матча за Суперкубок УЕФА-2023.

— Безусловно, это знаковое событие не только для Казани, для всей страны. Насколько я знаю, в России вообще Суперкубок УЕФА будет проводиться впервые, так что для Казани — это честь.

Я видел неоднократно и стадион, и с городом успел познакомиться, и могу смело заявить, что выбор очень достойный. В России вообще очень шикарные стадионы построили к чемпионату мира, и в Казани он был готов одним из первых, — сказал Слуцкий.

Напомним, ранее стало известно, что Казань первой из российских городов примет матч за Суперкубок УЕФА.

СпортФутбол Татарстан
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