Слуцкий поддержал проведение матча за Суперкубок УЕФА в Казани

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал победу заявки Казани на проведение матча за Суперкубок УЕФА-2023.

— Безусловно, это знаковое событие не только для Казани, для всей страны. Насколько я знаю, в России вообще Суперкубок УЕФА будет проводиться впервые, так что для Казани — это честь.

Я видел неоднократно и стадион, и с городом успел познакомиться, и могу смело заявить, что выбор очень достойный. В России вообще очень шикарные стадионы построили к чемпионату мира, и в Казани он был готов одним из первых, — сказал Слуцкий.

Напомним, ранее стало известно, что Казань первой из российских городов примет матч за Суперкубок УЕФА.

