Мария Полякова из СК «Синтез» завоевала две медали на этапе Мировой серии по прыжкам в воду
Спортсменка СК ВВС «Синтез» Мария Полякова завоевала две награды на этапе Мировой серии по прыжкам в воду, проходившем в канадском Монреале.
В индивидуальных прыжках с 3-метрового трамплина она набрала 320,25 балла и стала обладательницей серебряной награды. Полякова уступила лишь представительнице Канады Дженнифер Абель (363,00).
Ранее татарстанская спортсменка в дуэте с Кристиной Ильиных завоевала бронзу в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина.
Напомним, золото в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина завоевал еще один представитель СК ВВС «Синтез» Никита Шлейхер.
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