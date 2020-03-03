Новости спорта

11:49 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Мария Полякова из СК «Синтез» завоевала две медали на этапе Мировой серии по прыжкам в воду

10:52, 03.03.2020
Мария Полякова из СК «Синтез» завоевала две медали на этапе Мировой серии по прыжкам в воду
Фото: vk.com/sintez_kazan

Спортсменка СК ВВС «Синтез» Мария Полякова завоевала две награды на этапе Мировой серии по прыжкам в воду, проходившем в канадском Монреале.

В индивидуальных прыжках с 3-метрового трамплина она набрала 320,25 балла и стала обладательницей серебряной награды. Полякова уступила лишь представительнице Канады Дженнифер Абель (363,00).

Ранее татарстанская спортсменка в дуэте с Кристиной Ильиных завоевала бронзу в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина.

Напомним, золото в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина завоевал еще один представитель СК ВВС «Синтез» Никита Шлейхер.

СпортВодные виды спорта Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров