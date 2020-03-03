Мария Полякова из СК «Синтез» завоевала две медали на этапе Мировой серии по прыжкам в воду

Спортсменка СК ВВС «Синтез» Мария Полякова завоевала две награды на этапе Мировой серии по прыжкам в воду, проходившем в канадском Монреале.

В индивидуальных прыжках с 3-метрового трамплина она набрала 320,25 балла и стала обладательницей серебряной награды. Полякова уступила лишь представительнице Канады Дженнифер Абель (363,00).



Ранее татарстанская спортсменка в дуэте с Кристиной Ильиных завоевала бронзу в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина.

Напомним, золото в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина завоевал еще один представитель СК ВВС «Синтез» Никита Шлейхер.

