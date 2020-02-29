Никита Шлейхер из СК «Синтез» завоевал «золото» этапа Мировой серии по прыжкам в воду

Представитель СК «Синтеза» Никита Шлейхер завоевал «золото» этапа Мировой серии FINA по прыжкам в воду, проходящим в эти дни в канадском Монреале.

Татарстанец победил в дуэте с Евгением Кузнецовым в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина. В итоговом протоколе россияне на 6,21 балла обошли олимпийских чемпионов из Великобритании Джека Ло и Дэниела Гудфеллоу. Третьим стал дуэт из Мексики с результатом в 407,22 балла.

1. Никита Шлейхер / Евгений Кузнецов (Россия) — 421,95;

2. Джек Ло / Дэниел Гудфеллоу (Великобритания) — 415,74;

3. Яэль Кастильо / Хуан Мануэль Селайа (Мексика) — 407,22.