Россиянка, приехавшая из Италии, рассказала об условиях карантина в Москве по соседству с больным коронавирусом

Россиянка Кристина Ткач, прибывшая из Италии, рассказала как проходит карантин в инфекционной больнице №1 в Москве.

По словам девушки, ее с сестрой поместили в общую палату вместе с обычными пациентами, никаких дополнительных мер дезинфекции в больнице нет.

«24-го числа Я прибыла из Италии, где вылетала из аэропорта в Венеции, а находилась 2 дня в городе Тревизо. Как мы знаем, в этом районе началось быстрое распространение коронавируса, вчера было 1,500 заболевших, всего за 1 неделю. Я чувствовала недомогание, и в четверг у меня началось ухудшаться самочувствие. Симптомы — сухой кашель и сильная усталость. В пятницу, 28 февраля, поднялась температура до 37. Аналогичная история была и у моей сестры — в пятницу с утра начался сухой кашель, а к вечеру поднялась температура до 37,6 и было очень сильное недомогание. Было принято решение во избежание риска для наших близких и друзей, а также потому что мы вскоре улетали из страны обе, провериться на вирус, ведь была масса источников, которые уверяли, что это процедура быстрая, что надо проверяться, — в общем призыв к нашей сознательности и ответственности», — пишет Ткач в социальной сети.

Девушек отправили в больницу, обещая взять анализы за 3-4 часа. Однако, по словам Кристины, результаты анализов до сих пор не готовы.

Ситуация изменилась, когда выяснилось, что в больнице у одного пациента выявили коронавирус. «Все вдруг напряглись и попросили убрать у них в палате дополнительно, чего, конечно, сделано нормально не было — пол слегка протерли и хватит», — пишет девушка.

Ткач утверждает, что никаких правил в больнице не соблюдается, к здоровым людям в палаты подселяют людей с подозрением на коронавирус.

Ранее СМИ сообщили, что в московскую инфекционную больницу положили в общую палату молодого человека, вернувшегося из Италии с подозрением на коронавирус. По словам пациента, все, кто находился в палате, могли свободно перемещаться по больнице, а после подтверждения диагноза главврач попросил инфицированного пациента соврать приехавшей с проверкой комиссии, что он якобы лежал в отдельной палате. Однако позже диагноз у молодого человека, который решить рассказать ситуацию, не подтвердился.



Напомним, в Москве 24 человека оказались госпитализированы из-за контактов с заболевшим коронавирусом россиянином.

