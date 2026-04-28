Путин поручил создать 99 модульных приемных отделений скорой помощи до 2030 года

Президент России Владимир Путин в ходе посещения Центра медицины катастроф в Москве назвал российскую службу скорой помощи уникальной и отметил ее самоотверженную работу в условиях СВО.

Путин поручил создать 99 модульных приемных отделений скорой помощи до 2030 года, из них уже построено 12. На развитие санавиации за десять лет было направлено почти 57 млрд рублей — это «тысячи и тысячи» вылетов.

Президент также заявил, что Россия производит все больше собственного медицинского оборудования, которое во многом превосходит зарубежное. У работников скорой помощи должен быть весь арсенал современных средств для работы, а цифровые технологии становятся необходимым инструментом спасения жизней, подчеркнул глава государства.

Ариана Ранцева