В нацпарке «Нижняя Кама» обустроят велотропу за 18,1 млн рублей

В рамках проекта создадут велосипедную тропу протяженностью около 10 км

На обустройство и развитие инфраструктуры экологической тропы «Малый бор» в национальном парке «Нижняя Кама» выделено порядка 18,1 млн рублей. Об этом свидетельствуют документы на портале госзакупок. Проект реализуется в рамках федеральных программ по развитию экологического туризма на особо охраняемых природных территориях.

Ключевые работы включают обустройство велосипедной тропы протяженностью 10 км (кольцевой маршрут), создание интерактивно-познавательной площадки, в том числе адаптированной для маломобильных групп населения (проект «Особые территории для особых людей»).



