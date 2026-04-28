«Летний дом» в парке «Черное озеро» откроют в Казани 1 мая

В 14:00 начнется встреча в книжном клубе с обсуждением книги Пьера Мака Орлана, а с 15:00 до 18:00 состоятся турнир по настольному теннису и диджей-сет на виниле

Фото: Динар Фатыхов

В пятницу, 1 мая, в парке «Черное озеро» состоится открытие «Летнего дома». Для горожан организуют мастер-классы, встречу книжного клуба, турнир по настольному теннису и танцы под диджей-сеты на виниле.

В 12:00 на первом этаже пройдет открытая встреча «От следов прошлого к современному украшению: работа с источниками» от основательницы бренда национальных украшений. Асель Бекеевой.

С 13:00 до 14:30 на террасе состоится мастер-класс по созданию духов. Параллельно, с 13:00 до 15:00, на спуске к озеру проведут мастер-класс по вязанию морских узлов.

В 14:00 на первом этаже начнется собрание книжного клуба. Участники прочитают и обсудят произведение Пьера Мака Орлана «Краткое руководство для настоящего искателя приключений».

С 15:00 до 18:00 в зоне между «Летним домом» и «Сыроварней» организуют турнир по настольному теннису и диджей-сет на виниле.

Ариана Ранцева