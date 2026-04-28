В Кукморском районе Татарстана из-за паводка ввели режим «Повышенная готовность»

В Кукморском районе Татарстана введен режим «Повышенная готовность» для органов управления и сил территориальной подсистемы РСЧС. Причина — подъем уровня воды на реке Вятке. Режим будет действовать до стабилизации обстановки.

По состоянию на 28 апреля в селе Лубяны подтоплены 25 приусадебных участков. За сутки поступила информация о подтоплении еще восьми участков. Жилые дома под подтопление не попадают. Эвакуация жителей не требуется, транспортное сообщение с населенным пунктом не нарушено.

Всего на территории республики подтоплены 50 приусадебных участков в двух населенных пунктах (в двух муниципальных районах) и один участок грунтовой дороги.

Ариана Ранцева