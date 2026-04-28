Татарстан стал лидером ПФО по стоимости похорон — 102 тыс. рублей

В Приволжском федеральном округе средняя цена похорон — 54 770 рублей (+18,09%), по России — 79 523 рубля (+19,03%)

Татарстан занял первое место среди регионов Приволжского федерального округа по стоимости похорон. Средняя цена ритуальных услуг в республике в 2025 году составила 101 977 рублей. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

За год стоимость похорон в Татарстане выросла на 41,65%. Для сравнения: средняя цена по ПФО составила 54 770 рублей (+18,09%), по России — 79 523 рубля (+19,03%).

Самые низкие цены в округе зафиксированы в Мордовии (24 440 рублей) и Пензенской области (37 901 рубль).

Ариана Ранцева