В Нижнекамске, Альметьевске и Бугульме сохраняется режим угрозы БПЛА

07:20, 29.04.2026

Жителям рекомендовано уйти в укрытия в целях безопасности

В Нижнекамске, Альметьевске и Бугульме сохраняется режим угрозы БПЛА, сообщает МЧС.

Жителям рекомендовано уйти в укрытия в целях безопасности.

На остальной территории Татарстана продолжает действовать режим беспилотной опасности. Аэропорты Казани, Нижнекамска и Бугульмы закрыты.

Ариана Ранцева

