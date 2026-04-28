НАК: ФСБ предотвратила в 2025 году 273 теракта

20:46, 28.04.2026

Ликвидировано и нейтрализовано 79 террористических ячеек

Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили в 2025 году 273 террористических акта, задержав свыше 2 тыс. бандитов и их пособников. Об этом сообщил официальный представитель Национального антитеррористического комитета (НАК) Андрей Пржездомский на межведомственном совещании в Адыгее.

— В прошлом году предотвращено 273 террористических акта. Задержано свыше 2 тыс. бандитов и их пособников. Ликвидировано, нейтрализовано 79 террористических ячеек. Но статистика — это не только этот показатель, происходит мутация террористической деятельности, — сказал Пржездомский.

Официальный представитель НАК обратил внимание на существенный рост террористических угроз на современном этапе, активизацию международных террористических организаций и спецслужб ряда иностранных государств.

Ариана Ранцева

