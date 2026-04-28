На весенних ярмарках в Казани продали продукцию на 335 млн рублей

Наибольшим спросом пользовались овощи, мясо, молочные продукты и яйца. Всего продано 89,4 тонны картофеля, 142,3 тонны овощей и 100,2 тонны мяса

Фото: скриншот телеграм-канала раиса Татарстана

На весенних сельскохозяйственных ярмарках в Казани с 14 марта по 26 апреля реализовали продукцию на 335 млн рублей. Об этом сообщает мэрия.

Всего состоялось семь ярмарок. Торговля развернулась во всех районах города — на 14 площадках. Цены были до 15% ниже розничных. Наибольшим спросом пользовались овощи, мясо, молочные продукты и яйца.

Казанцы купили 89,4 тонны картофеля, 142,3 тонны овощей, а также 100,2 тонны мяса. На ярмарках была представлена продукция сельских районов Татарстана, а также предприятий «Татпотребсоюза», тепличного комбината «Майский», холдинговой компании «Ак Барс», птицефабрик и других организаций АПК республики.

Ариана Ранцева