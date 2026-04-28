Силы ПВО за 12 часов сбили 22 украинских БПЛА над тремя регионами РФ
Беспилотники сбиты над территориями Белгородской и Курской областей, Республики Крым и над акваторией Черного моря
В период с 8:00 до 20:00 мск дежурными средствами противовоздушной обороны перехвачены и уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщает Минобороны России.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».