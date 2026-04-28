На Казанский марафон-2026 зарегистрировались 44 467 бегунов из 39 стран

Самой массовой дистанцией стала 10 км (13 638 участников), на марафон (42,2 км) заявились 11 457 человек, на полумарафон — 9 532

Казанский марафон-2026 завершил регистрацию с рекордным количеством участников. На старты 1—3 мая выйдут 44 467 любителей бега из 39 стран и 78 регионов России. Общий призовой фонд превышает 10 млн рублей.

Самой массовой дистанцией стала 10 км — ее выбрали 13 638 человек (больше всего в истории). 3 км побегут 7 121 участник, полумарафон (21,1 км) — 9 532, классический марафон (42,2 км) — 11 457. На дистанции 40 м выйдут 346 маленьких участников, на 300 м и 600 м — 2 373 юных спортсмена.

Количество иностранных бегунов выросло до 876 человек с четырех континентов. Крупнейшие делегации — из Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Германии и Кении.

В пятый раз в рамках марафона пройдет чемпионат России. Самым титулованным участником станет 32-кратный чемпион страны Владимир Никитин. Он попытается обновить рекорд России (2:08:54), установленный Дмитрием Неделиным в Дюссельдорфе 27 апреля. Директор марафона Вадим Янгиров отметил, что рекорд может пасть дважды за одну неделю.



Ариана Ранцева