На летние мероприятия в парках Казани выделили 25,8 млн рублей

Приоритетные площадки — детский парк «Елмай», набережная озера Кабан и бульвар по улице Серова

МБУ «Дирекция парков и скверов г. Казани» запланировало закупку на оказание услуг по организации и проведению летних мероприятий на общую сумму 25 758 498 рублей.

Средства направят на техническое обеспечение: аренду звукового и светового оборудования, монтаж сцен для концертов и фестивалей. Также финансирование пойдет на событийное наполнение: кинопоказы, лекции, мастер-классы, спортивные тренировки и крупные музыкальные фестивали.

Приоритетными площадками станут новые и обновленные объекты — детский парк «Елмай», набережная озера Кабан и бульвар по улице Серова. Часть бюджета традиционно направят на охрану площадок во время массовых гуляний.



Ариана Ранцева