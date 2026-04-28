В Госдуму внесли законопроект об обязательной маркировке домашних животных
Законодательное собрание Санкт-Петербурга внесло на рассмотрение Госдумы законопроект об обязательной маркировке и регистрации домашних животных. Предлагается создать единый реестр питомцев. Перечень видов, подлежащих учету, определит правительство РФ.
В правительстве рекомендовали продолжить работу по данному вопросу в рамках другого законопроекта, внесенного группой депутатов во главе с Ниной Останиной в сентябре 2025 года. Тот документ уже рекомендован к принятию в первом чтении профильным комитетом Госдумы.
Ранее власти Татарстана напомнили владельцам домашних животных об обязательной регистрации собак и административной ответственности за несоблюдение этой нормы.
