Погода в Казани побила первый «весенний» рекорд

Фото: realnoevremya.ru Ринат Назметдинов

Сегодня, 2 марта, погода в Казани побила очередной температурный рекорд. Это первый «весенний» показатель выше нормы.

Так, по данным метеостанции Казань-опорная температура сегодня в столице Татарстана составила +4,6 градусов, а по данным виационной метеостанции Казань-Сокол она поднялась до +4,5 градусов тепла.

Как отмечают синоптики, предыдущий «весенний» рекорд был установлен в 2017 году. Тогда в Казани воздух прогрелся до +3,8 градусов.

Последний раз температура в Казани установила свой очередной рекорд 27 февраля.