Блогер, на дне рождения которой погибли люди, рассказала подробности трагедии в бане

Блогер Екатерина Диденко рассказала, что изначально приняла трагедию в банном комплексе за розыгрыш.

Так, в минувшую пятницу она со своим супругом отмечала день рождения. Участники празднества высыпали в бассейн 25 кг сухого льда, после чего несколько гостей попробовали окунуться.

В результате два человека скончались на месте, Валентин Диденко, муж блогерши, умер в больнице.

По словам девушки, она не сразу смогла оценить произошедшее. «Я вижу, что у него (у друга — ред.) лицо синее. Я говорю: «Славик, это шутка? Славик, это розыгрыш?" — рассказала Диденко в эфире ток-шоу Первого канала «Пусть говорят».

Отметим, что Диденко в «Инстаграме» позиционирует себя как «аптечного блогера». Своим подписчикам девушка рассказывала, что окончила школу с фармакологическим уклоном, училась в фармакадемии и, наконец, приехала в Москву работать в европейской фармкомпании.

Напомним, в минувшую пятницу в одном из банных комплексов Москвы произошло ЧП. Из-за «сухого льда» в бассейне погибли три человека. СМИ публиковали кадры случившегося.

