В Москве двое погибли в бане из-за сухого льда на дне рождения блогерши

В Москве из-за «сухого льда» в бассейне погибло два человека, еще трое оказались госпитализированы.

«Во время празднования дня рождения в столичном банном комплексе по адресу Коломенский проспект, дом 10 пять человек отравились жидким азотом из-за попадания искусственного льда в бассейн», — сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

Уточняется, что в банном комплексе свое 29-летие отмечала блогер Екатерина Диденко. Она выложила в сториз в инстаграме видео, в котором сообщила, что осталась жива. Девушка отметила, что не знает, кто погиб.