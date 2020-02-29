СМИ опубликовали видео момента трагедии на вечеринке с бассейном с сухим льдом

Фото: скриншот

СМИ опубликовали видео купания в бассейне с сухим льдом в банном комплексе Москвы, где погибли три человека.

На опубликованных кадрах видно, как молодые люди в защитных костюмах засыпают большое количество сухого льда в воду. После этого один из гостей ныряет в бассейн.

«Он умер! Всё, его нет больше», — шутили ребята за несколько минут до трагедии.

ЧП произошло вчера вечером. В банном комплексе свое 29-летие отмечала блогер Екатерина Диденко. Она выложила в сториз в «Инстаграме» видео, в котором сообщила, что осталась жива. На месте происшествия погибли два человека, еще один (муж Диденко) умер в больнице.

