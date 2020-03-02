Названы даты рассмотрения в Госдуме законопроекта о поправках к Конституции

Госдума планирует рассмотреть президентский законопроект по поправкам к Конституции во втором чтении 10 марта, а в третьем — 11 марта.

«10 марта в девять утра заседание Совета Думы, а в 12 — пленарное заседание (на котором планируется рассмотреть документ во втором чтении). А третье чтение, если второе пройдет успешно, 11 числа в 10 утра», — заявил ТАСС первый вице-спикер нижней палаты Иван Мельников по итогам заседания Совета Думы.

Ранее сообщалось, что на проведение голосования по Конституции выделили 14,8 млрд рублей. А за нарушения в ходе голосования по поправкам в Основной документ может грозить до 4 лет колонии.

